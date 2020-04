Sorpresa da Alderweireld: chiama un’infermiera tifosa del Tottenham

La lotta contro il Coronavirus sta mettendo a dura prova la resistenza di medici e infermieri. Il loro sforzo sta risultando determinante in questi momenti difficili. Si stanno moltiplicando anche nel Regno Unito le manifestazioni di solidarietà nei confronti della sanità. Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web il filmato dell’applauso dei vicini a Tayla Porter, infermiera di ventidue anni residente a Basingstoke. Tra le passioni di questa ragazza c’è anche il calcio: è una tifosa del Tottenham. Toby Alderweireld, difensore degli Spurs, ha deciso di farle una sorpresa. Infatti, il centrale belga l’ha contattata con una videochiamata. L’ex Ajax si è anche informato sulla situazione negli ospedali, manifestando la sua intenzione a dare un significativo contributo per la causa. La sorpresa è stata indubbiamente gradita da Tayla, visibilmente commossa. Un piccolo gesto per ringraziare chi lotta contro il virus in prima linea.