Sorpresa Mayweather: “Comprare il Newcastle? Se me lo chiedessero…”

Floyd Mayweather non è abituato a non lasciare il segno. Lo ha fatto a lungo sul ring da campione in cinque categorie diverse. Lo fa ora in televisione, lanciandosi in una dichiarazione che sa tanto di provocazione: “Se la gente vuole che compri il Newcastle me lo faccia sapere”. Una frase accolta da un boato dei presenti all’evento organizzato per i supporters dei Magpies. I tifosi della squadra bianconera sarebbero felici dell’eventuale ingresso dell’ex fuoriclasse della boxe. Mayweather ha aggiunto: “In America noi lo chiamiamo soccer, ma il Newcastle United Football Club è sicuramente una squadra incredibile, una gran bella squadra”. Secondo fonti provenienti dall’America, Floyd sarebbe fortemente interessato all’acquisto delle quote di maggioranza, anche se non ci sono conferme ufficiali.