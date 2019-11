Sorpresa per Mourinho: i primi complimenti arrivano da un ex club

Al Tottenham è tutto pronto per l’esordio di José Mourinho. Lo Special One è chiamato a risollevare gli Spurs dal quattordicesimo posto in classifica e dalla crisi di risultati in cui sono piombati. A sorpresa, tra le tante telefonate di congratulazioni per il nuovo incarico ce n’è stata una davvero speciale per Mourinho. Infatti, anche Ed Woodward, vicepresidente esecutivo del Manchester United, ha contattato il portoghese per fargli i migliori auguri. Un bel gesto nonostante il divorzio tra lo Special One e i Red Devils, consumato un anno fa. Oltre a Woodward, altri dirigenti dello United si sono fatti avanti, complimentandosi con Mourinho, come ammesso dallo stesso José: “E’ stato curioso vedere nel mio ultimo club così tante persone che mi mostrano quel rispetto, empatia e sentimento. È stato bello. Erano tutti speciali. Il primo messaggio era del direttore generale Richard Arnold. Il terzo, quarto o quinto era Ed Woodward”.