Souness avverte il Liverpool: “Non ci sarà un lungo dominio…”

Il Liverpool sta vivendo un momento magico. Dopo la conquista della Champions League e della Supercoppa europea, i Reds puntano a dominare anche in Premier League, sfatando il tabù che dura da ormai 30 anni. Tuttavia, c’è chi non è convinto che la squadra di Jurgen Klopp possa avviare un lungo ciclo di vittorie, almeno in Premier League. E’ il caso dell’ex Reds Graeme Souness. Queste le sue parole al Mirror: “Non si può mai dire che il Liverpool entrerà in un periodo di dominio perché bisogna guardare il Manchester City: i Citizens rimarranno competitivi per molto tempo. C’è anche la crescita dei giovani del Chelsea. Miglioreranno nei prossimi anni? E il Manchester United tornerà, garantito. È solo un caso di quando. Quindi non puoi dire che il Liverpool dominerà”.