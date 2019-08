Souness critico: “Liverpool irriconoscibile. E Kanté ha fatto ballare Fabinho”

Una vittoria non sempre toglie i dubbi. E’ il caso del Liverpool, vincitore della Supercoppa europea contro il Chelsea. I Reds hanno sollevato il trofeo, ma non hanno convinto completamente. A tratti i campioni d’Europa sono apparsi indietro di condizione. Una critica severa è arrivata da Graeme Souness. L’ex Reds non è apparso affatto entusiasta dalla prestazione della squadra di Jurgen Klopp: “Non c’era in campo il Liverpool. Non vedo un Liverpool che ricordi la squadra che abbiamo visto la scorsa stagione”. Poi Souness affonda il colpo nei confronti di Fabinho, ritenuto inadeguato: “Questo ragazzo, per due volte, si è trovato davanti Kante che lo ha fatto ballare come se avesse stivali di Jacques Cousteau (esploratore e ricercatore francese ndr.)”. Una critica severa, ma almeno il Liverpool e Fabinho avranno un’intera stagione per far ricredere Souness.