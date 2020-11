Southampton in vetta alla Premier League: il tweet “alla Trump” per fermare il campionato…

Non si ferma la corsa del Southampton in Premier League. Complice l’anticipo di campionato vinto contro il Newcastle per 2-0, gli inglesi si ritrovano in vetta al massimo campionato britannico. Una gara in più, è vero, ma primo posto insieme al Liverpool ma con migliore differenza reti. E allora, la società ha pensato bene di ironizzare sul loro ottimo momento andando a “citare” le elezioni presidenziali USA e il recente comportamento di Donald Trump in merito alla conta dei voti.

Southampton: “Fermiamoci qui”

Le reti di Adams e Amstrong hanno portato altri 3 punti preziosi al Southampton che adesso si gode il primato e vorrebbe “fermare qui il campionato”. C’è grande entusiasmo e altrettanta ironia in casa degli inglesi come conferma il recente messaggio apparso sul profilo ufficiale Twitter del club. “Stop the count”, hanno scritto gli attuali numeri uno della Premier League e il riferimento non è affatto banale. Le loro parole, infatti, sembrano riportarci alle elezioni presidenziali USA con le varie uscite anche social di Donald Trump che si era proclamato vincitore ben prima che venissero scoperti molti altri voti.

Euforia e simpatia non mancano al Southampton che adesso sogna in grande e spera di proseguire a mettere a segno punti su punti…