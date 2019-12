Sprofondo Arsenal, tripudio City: Gunners travolti 3-0 in casa

La crisi dell’Arsenal non accenna a diminuire. Anzi, contro il Manchester City emerge in tutta la sua brutalità. I Gunners affondano tra le mura amiche contro i Citizens, ai quali bastano solamente 45 minuti per chiudere la pratica. La partita subisce un punto di svolta dopo appena 1 minuto: Martinelli entra nell’area del City, ma viene stoppato dalla parata strepitosa di Ederson in uscita. Sul ribaltamento di fronte, Gabriel Jesus trova il passaggio vincente in mezzo all’area per De Bruyne che insacca. L’Arsenal tenta di reagire con il solito Martinelli, ma si scopre e al 14′ subisce il raddoppio. Stavolta è De Bruyne a servire l’assist per il gol di Sterling, complice anche un disastroso Kolasinac. Al 40′ altra magia dello stesso De Bruyne che con una conclusione di mancino trova il tris. Nella ripresa, la squadra di Guardiola alza il piede dall’acceleratore e gestisce il vantaggio. Finisce 3-0. Arsenal in crisi nera, il City prova a recuperare la seconda posizione in classifica.