Sterling: “Ritorno in campo? Ho delle riserve”

Dal 1° giugno sarà possibile rivedere i calciatori di Premier League tornare in campo, almeno per le fasi di allenamento. Il Governo britannico, nelle vesti di Boris Johnson, ha dato l’ok per la ripartenza dello sport in terra inglese. Il massimo campionato potrebbe, dunque, riniziare dal 12 giugno. Una notizia che non è stata accolta con grande entusiasmo da diversi diretti interessati. Tra questi anche l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling.

Diktat Sterling: prima la sicurezza

L’attaccante del Manchester City ha parlato tramite una diretta sul proprio canale Youtube sull’eventualità di ritornare in campo nelle prossime settimane: “Quando rientreremo in campo non potrà essere solo per un motivo calcistico”, ha esordito Sterling. “Dev’essere sicuro non solo per noi giocatori, ma per l’intero staff medico, gli arbitri… tutti gli adetti ai lavori insomma. Non so come sarà, ma credo che una volta che la sicurezza di calciatori e pubblico sarà certificata, allora sarà il momento giusto per tornare”. Ma l’attaccante inglese ha voluto anche precisare, dopo aver parlato anche del suo periodo di isolamento, le sue sensazioni. Nessuna paura ma la giusta dose d’attenzione: “Fino al momento in cui non sarà totalmente sicuro, beh, non dico sarà impaurito ma avrò delle riserve sulla ripartenza e sul calcio giocato e penserei anche a cosa potrebbe accadere di peggio. La mia intenzione è quella di guardare avanti perché ho voglia di tornare. Ma solo quando tutti staremo bene”.

Il futuro dell’inglese

E se questa stagione si avvia alla sua conclusione, in campo o no, si deve pensare anche al futuro. Sterling è sempre uno dei calciatori maggiormente chiacchierati dal punto di vista del calciomercato. Il classe 1993 è accostato spesso al Real Madrid e ai massimi club d’Europa anche se nei suoi pensieri ci sarà sempre uno spazio speciale per i rivali del Liverpool, suo vecchio club. “Un mio ritorno ai Reds? Confesso che sono rimasto affezionato al Liverpool, lo adoro”, aveva detto in passato durante una conversazione social con i fan organizzata dai suoi agenti.