Sterling scherza (ma non troppo) con la VAR dopo il gol annullato: “Mi ucciderà…”

Il Manchester City sorride, Raheem Sterling non troppo. L’attaccante inglese è stato protagonista di una rete annulla col VAR. Un gol che avrebbe chiuso i giochi nella gara contro il Chelsea vinta dai Citizens 2-1.

Durante la sfida di ieri contro i blues, un furigioco millimetrico gli ha strozzato la gioia in gola. Ancora una volta. Infatti, anche contro il West Ham, nella gara inaugurale della Premier League, Sterling si è visto annullare un gol con la VAR. L’attaccante ci ha fatto l’abitudine, tanto da scherzarci, ma non troppo, su anche via social: “Felice di migliorare il mio record di gol annullati con la VAR. Cavolo, questa cosa mi ucciderà…”.