Stones, nostalgia canaglia: può tornare all’Everton dopo 4 stagioni al Manchester City

John Stones potrebbe fare ritorno all’Everton quattro anni dopo il suo addio. Il difensore inglese starebbe pensando di tornare ai Toffees dove era stato grande protagonista dal 2013 al 2016 prima del passaggio al Manchester City.

Stones: nostalgia canaglia

Dopo aver vestito la maglia dell’Everton per tre anni, Stones è diventato grande in maglia Manchester City che lo ha pagato nel 2016 ben 56 milioni di euro. Tanti successi per il difensore inglese anche della Nazionale salvo poi cadere in un periodo no che lo ha visto anche perdere il posto nella squadra di Guardiola. Come riporta il Sun, adesso il centrale classe 1994 starebbe pensando di rilanciarsi e di vestire ancora la maglia dell’Everton dove troverebbe un allenatore esperto come Ancelotti che potrebbe fare al caso suo. Sull’inglese anche l’Arsenal ma il cuore potrebbe avere la meglio…

