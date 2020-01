Storico Aston Villa: Leicester battuto 2-1, è finale di Carabao Cup

Serata da sogno per l’Aston Villa. I Villans conquistano il pass per la finale di Carabao Cup. Era da dieci anni che il club inglese non conquistava l’accesso all’ultimo atto della Coppa di Lega. L’Aston Villa si impone per 2-1 sul Leicester City. Al 12′ i Villans vanno avanti con Targett, ma vengono raggiunti da Iheanacho al 72′. Ad evitare i supplementari, dato anche l’1-1 dell’andata, ci pensa Trezeguet, proprio al 93′, mandando in visibilio i tifosi locali.