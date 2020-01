Sunderland, un tweet controverso sul neo acquisto Lafferty viola i diritti. Il club: “Errore originale”

È da poco arrivato al Sunderland dai norvegesi del Sapsborg 08 in prestito fino a fine stagione, ma per Kyle Lafferty i Black Cats sono stato costretti a chiedere scusa. Il motivo è un post apparso su Twitter con al centro l’attaccante nordirlandese, lo scorso lunedì. Nel video di presentazione pubblicato dal club, il 32enne ha menzionato una canzone di alcune band d’opposizione di flauti scozzesi quando giocava per i Rangers Glasgow. Il post su Twitter era così intitolato: “È alto un metro e ottanta e suona il flauto.

ERRORE RISOLTO – Il vedo sarebbe stato messo inavvertitamente da un membro dello staff, ignaro che questa canzone fosse coperta da diritti. Proprio per questo, scoperto quanto stava accadendo, il club lo ha tolto subito scusandosi e scherzandoci su: definendo l’errore come “originale”. Tutto sistemato e Lafferty, conosciuto anche in Italia con il Palermo, è ora pronto a far esultare i tifosi dei Black Cats.