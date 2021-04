Superlega, i tifosi del City insorgono: “Competizione nata per avidità”

Dura presa di posizione da parte dei supporters dei Citizens

Tra coloro che non si ritrovano nella Superlega ci sono anche i supporters del Manchester City. Nonostante il loro club sia uno dei fondatori di questa manifestazione sportiva, i Citizens hanno manifestato il disappunto con un comunicato: "Il Manchester City FC Official Supporters Club è totalmente contrario a tutto ciò che crea una Super League Europea separatista. Questa nuova competizione proposta non ha alcun valore sportivo e sembrerebbe essere motivata dall'avidità. Inoltre è stata creata senza averne parlato con alcun gruppo di sostenitori e mostra ancora una volta che le persone coinvolte in questo progetto non hanno alcun rispetto per le tradizioni del gioco. Siamo determinati a combattere questa Super League proposta e lavoreremo ancora una volta con tutti gli altri gruppi di tifosi per fare tutto il possibile affinché le nostre voci vengano ascoltate. Questi proprietari, indipendentemente da dove vengono, sembrano pensare che il calcio appartiene a loro e non a noi tifosi".