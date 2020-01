Svolta Newcastle: spunta un’offerta di acquisizione dall’Arabia Saudita

L’elenco dei club di Premier League con un proprietario straniero potrebbe presto arricchirsi con un nuovo nome. Si tratta del Newcastle United. I bianconeri, infatti, sarebbero finiti nel mirino di Mohammad bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita. Una personalità non sconosciuta nel mondo sportivo: è stato lui ad organizzare insieme a Eddie Hearn e Matchroom la grande rivincita tra Anthony Joshua e Andy Ruiz per l’assegnazione di tre cinture dei pesi massimi. In precedenza aveva tentato di acquistare senza successo il Manchester United, mettendo sul piatto ben 3 miliardi di sterline. Ora si potrebbe consumare il grande passaggio da Mike Ashley, proprietario del Newcastle dal 2007 e mai totalmente gradito ai tifosi. Lo riporta il Wall Street Journal.