Swansea, che vergogna: per il derby col Cardiff deridono Emiliano Sala con biglietti aerei finti

Veramente inaccettabile quanto accaduto in Championship alla vigilia del derby fra Swansea e Cardiff. Cos’è successo? Domenica alle 13 si gioca la partita della quattordisceima giornata al Libery Stadium, sui social sono apparsi dei biglietti aerei finti con scritto il nome di Emiliano Sala, l’attaccante che, lo scorso gennaio, morì proprio per uno schianto in aereo nel passaggio da Nantes a Cardiff. Sono stati dei “tifosi” dello Swansea a offendere la memoria del ragazzo con un gesto sciagurato, scellerato, che merita massimi provvedimenti.