Tanti auguri Ancelotti, ma il regalo lo fa lui all’Everton…

Tanti auguri a Carlo Ancelotti. Il tecnico dell’Everton compie oggi 61 anni. Un giorno speciale per l’ex mister anche di Napoli e Milan che si è reso protagonista di grande gesto nei confronti del proprio club. Come annunciato dali vertici societari, infatti, il mister di Reggiolo, la squadra e il suo staff hanno deciso di decurtarsi l’ingaggio per venire incontro al club in questo momento delicato di emergenza.

Come riportato dall’Everton sul sito ufficiale e sui canali social, Ancelotti ha deciso, per garantire al club di Liverpool di affrontare al meglio la crisi finanziaria causata dal coronavirus e quindi di pagare gli stipendi ai suoi dipendenti, di rinunciare al 30% dello stipendio, qualcuno lo ha fatto anche del 50%. Insomma, nel giorno del suo compleanno, Ancelotti non ha ricevuto il regalo dal club ma è stato lui a farlo… Complimenti e ancora tanti auguri. Un vero signore.