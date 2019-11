Tegola City: Bernardo Silva squalificato e multato per razzismo

Brutte notizie per il Manchester City: Bernardo Silva salterà la prossima giornata. Alla squalifica di un turno si sommano le 50.000 sterline di multa e i corsi di formazione obbligatoria. Queste sono le conseguenze del procedimento disciplinare aperto dalla FA nei confronti del centrocampista portoghese per il suo tweet scherzoso nei confronti del compagno di squadra, Benjamin Mendy. Silva aveva paragonato una foto del francese da bambino alla celebre mascotte di un’azienda di dolci. Non erano bastate le spiegazioni addotte dallo stesso giocatore. Per Guardiola si tratta di un altro duro colpo. La rincorsa al primato del Liverpool si fa ancora più dura.