Terry chiude il discorso Premier League: “Il Manchester City è la più forte e vincerà il titolo”

Ancora vittorioso in campionato e sempre più al comando della classifica. Il Manchester City da quando è tornato in vetta alla Premier League non ha più lasciato la prima piazza e, anzi, ha iniziato a mettere un bel margine di distacco dalle inseguitrici. L’ex difensore del Chelsea John Terry, ora assistente allenatore all’Aston Villa, non ha dubbi sul fatto che i Citizens di Pep Guardiola andranno a vincere il campionato inglese. Parlando a talkSPORT, l’ex leggenda anche della Nazionale ha motivato le sue idee.

Terry: “Il Manchester City è la più forte”

“Chi è la mia favorita per la vittoria della Premier League? L’ho detto prima dell’inizio della stagione e lo confermo. Credo il Manchester City”, ha detto Terry. “L’Aston Villa ha recentemente giocato contro di loro e appartengono alla categoria delle squadre che, indipendentemente dal tuo stile di gioco, possono batterti in ogni modo. Possono battere qualsiasi club in Premier League”.

E ancora: “Credo siano la squadra migliore, hanno i migliori giocatori e quando stanno bene, sono di gran lunga la squadra migliore rispetto le altre. Poi ci sono i risultati che lo dimostrano. Hanno un gioco incredibile e dei movimenti fantastici. I nostri calciatori non sapevano nemmeno cosa fare contro di loro. La gara contro di loro è una di quelle occasioni in cui si può imparare dall’esperienza vissuta. Puoi capire meglio come si muovono e quali opportunità offrono sul campo”.