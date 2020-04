Terry rivela: “Mourinho non riusciva a pronunciare il nome del Liverpool…”

“Per noi andare a giocare ad Anfield era complicato, ho sempre detto che è lo stadio con la miglior atmosfera che puoi vivere da calciatore”, parola di John Terry. L’ex difensore della Nazionale dei Tre Leoni ha ricordato ai microfoni di Sky Sports in compagnia della leggenda del Liverpool Carragher, i tempi in maglia Chelsea sotto la guida di José Mourinho.

Ed è proprio a proposito dello Special One, diventato poi suo carissimo amico, che l’ex centrale ha rivelato un curioso e inaspettato retroscena: “In campionato eravamo 20 o 30 punti avanti a voi (Liverpool in cui giocava anche Carragher ndr) e lui continuava a dire ‘non potete perdere contro questi qua’. Non riusciva neanche a dire il nome Liverpool, diceva ‘non perdete contro questi qua, noi siamo molto meglio di questi qua’. Me lo ricordo ancora oggi”.

LA CARRIERA DI TERRY E LA SVOLTA