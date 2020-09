Thiago Alcantara rivela: “Torres mi ha detto di non toccare la scritta This is Anfield senza prima aver vinto qualcosa col Liverpool”

Ha già conquistato tutti a Liverpool fin dai primi minuti giocatori in campionato contro il Chelsea, ma Thiago Alcantara deve ancora entrare nel cuore dei fan e guadagnarsi, in un certo senso, il diritto di potersi definire un Reds. Almeno secondo Fernando Torres che, a detta dello stesso centrocampista, gli ha dato un consiglio molto particolare…

Thiago Alcantara e la scritta “This is Alfield”

Parlando ai canali ufficiali del Liverpool, come riportano il Mirror e la BBC, Thiago Alcantara ha rivelato il consiglio del grande ex attaccante Reds Fernando Torres. Curiosamente riguarda la famosa scritta This is Anfield. Un vero e proprio simbolo per il mondo degli inglesi.

“Ho parlato con Fernando Torres e mi ha detto subito di non toccare la scritta This is Anfied”, ha spiegato il centrocampista. “Prima di farlo devo dimostrare il mio valore e vincere qualche trofeo per il club. Quindi io rispetterò quello che mi ha detto. Per toccare quella scritta dovrò meritarlo. Solo quando lo meriterò la toccherò”.