Tifoso impazzito per il Liverpool: per festeggiare il titolo compra… un camion!

Si chiama Kongkiat Inthraseesangwon, è un imprenditore thailandese e ha una passione sfrenata: il Liverpool. Segue i Reds da vero tifoso e per festeggiare la conquista della Premier League non ha badato a spese, sborsando l’equivalente di 280 mila euro per acquistare un camion, dipingendolo di rosso e inserendovi il logo e i simboli del club inglese. Poi però è subentrata la pandemia che ha congelato tutto. Ma Kongkiat non si dà per vinto, come dichiara al Mirror: “Avevo pensato di comprare il camion per celebrare con gli altri tifosi la vittoria del campionato nel momento in cui la squadra avrebbe sollevato il trofeo. Poi è arrivata la pandemia. La Premier è stata posticipata e io ho deciso di festeggiare in anticipo. Penso che siano stati soldi ben spesi. Sarà la prima volta in più di 30 anni che vinciamo il campionato ed è giusto che questo meriti una celebrazione. E poi, dopo la festa, il camion verrà utilizzato nella mia attività, per cui non è sicuramente uno spreco di denaro”.