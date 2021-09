Tomiyasu, il talismano dell’Arsenal: con lui in campo solo vittorie

Il giapponese ex Bologna ha registrato la difesa Gunners

Gioca esterno a destra, ma si può dire che Takehiro Tomiyasu sia diventato il pilastro della difesa dell'Arsenal. La conferma arriva da alcuni dati statistici facilmente osservabili. Dopo un avvio shock per i Gunners in Premier League - tre sconfitte nelle prime tre gare -, dall'arrivo dell'ex Bologna le cose sono decisamente cambiate. Nelle successive quattro gare, tre di campionato, con il classe 1998 in campo sono arrivati solo successi.