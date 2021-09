Tomiyasu lascia il Bologna e passa all’Arsenal: “Inizia un nuovo viaggio”

Takehiro Tomiyasu saluta il Bologna e si accasa all'Arsenal. Una nuova importante sfida per il terzino giapponese

In casa Arsenal la situazione è difficilissima. I Gunners sono ultimi in classifica dopo tre turni, con zero punti e nessun gol segnato. Per questo motivo, diventa fondamentale acquistare bene per rinforzare la squadra. Uno dei colpi in entrata è il giapponese Takehiro Tomiyasu, arrivato in entrata dal Bologna, club con cui ha trascorso le ultime due stagioni. Attraverso i suoi canali social, l'esterno difensivo ha raccontato le sue impressioni, salutando i nuovi tifosi: "Che sensazione! Sono felice di far parte di questo incredibile club. Non vedo l'ora di giocare con la maglia dell'Arsenal. Ci vediamo all'Emirates. Inizia un nuovo viaggio". Ora Tomiyasu dovrà aiutare la formazione di Mikel Arteta a riprendersi e a svoltare, dimenticando così le recenti sconfitte in campionato.