Tony Adams: “Ozil doveva essere la ciliegina sulla torta ma all’Arsenal manca la torta”

L’ex difensore dell’Arsenal Tony Adams ha condiviso la sua opinione sui problemi dei Gunners attardati in classifica. “I dirigenti hanno acquistato giocatori per diversi anni non all’altezza del club. Penso che sia facile incolpare il tecnico Unai Emery per tutto, ma lui non può fare miracoli con il materiale che ha. Questo è il vero problema dei londinesi. La difficile situazione con Mesut Özil? Il tedesco dovrebbe essere la classica ciliegina sulla torta, ma l’Arsenal non ha una torta”, ha affermato l’ex giocatore dei Gunners ai microfoni di Sky Sports. In questa stagione, Ozil ha preso parte solo a tre partite della Premier League. Gli altri due incontri, il centrocampista di 31 anni li ha giocati in Coppa di Lega inglese. L’Arsenal, con 17 punti, occupa il sesto posto nella classifica del campionato inglese.