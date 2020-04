Tony Cottee: “Kane? Vuole vincere, lascerà il Tottenham”

Il futuro di Harry Kane sarà lontano dal Tottenham. Ad esserne sicuro l’ex attaccante Tony Cottee, per il quale il centravanti inglese lascerà gli Spurs durante la prossima estate. Alla base della scelta ci sarebbe la volontà del giocatore di conquistare qualche trofeo, obiettivo fin qui sfuggitogli a Londra.

ADDIO – “Credo che sia arrivato il momento in cui Kane possa dire di aver dato tutto per il Tottenham, ma senza riuscire a vincere – ha detto Cottee a Sky Sports secondo quanto raccolto da tuttojuve.com -. Gli Spurs hanno un grande stadio e dei tifosi fantastici, ma lì Harry non ha vinto niente e vincere è quello che vuole fare prima di terminare la sua carriera: vuole assaporare la sensazione di conquistare la Premier o la Champions League. Penso che sia inevitabile: Kane lascerà il Tottenham in estate”.

