Tottehham, ecco Mourinho: “Allenare è la mia vita, qua un potenziale enorme”

José Mourinho torna in pista. Dopo essere stato esonerato lo scorso dicembre dal Manchester United, il tecnico portoghese riparte dal Tottenham, subentrando a Mauricio Pochettino. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione.

POCHETTINO – “Innanzitutto voglio parlare, con un pizzico di tristezza, di Pochettino. Devo congratularmi con lui per il lavoro che ha svolto. Come ho detto a lui privatamente, questa sarà sempre la sua casa: qua può venire quando vuole, troverà sempre la porta aperta. Troverà un grande club ed avrà un grande futuro”.

PANCHINA – “Questa è la mia vita. Oggi non sto sorridendo molto solo perché tra due giorni c’è una partita che devo preparare, ma dentro sono davvero felice”.

DIFFICOLTA’ – “Ogni squadra che cambia allenatore a stagione in corso ha una situazione non positiva, ma questo club ha un potenziale enorme, così come la rosa dei calciatori. Ho tra le mani un grande potenziale”.