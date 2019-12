Tottenham, 440 milioni per… cedere i diritti sul nome dello stadio

La nuova casa del Tottenham potrebbe presto cambiare nome. Il Tottenham Hotspur Stadium conosciuto anche come New White Hart Lane vedrà presto inserito all’interno il nome di uno sponsor.

Una cosa diventata, ormai, normale per un club professionistico. Come riporta il Telegraph, il patron Spurs Danie Levy avrebbe preparato una richiesta notevole in merito alla cessione dei diritti legati appunto al nome. Sarebbe di 25 milioni di sterline all’anno, circa 30 milioni di euro, la proposta del presidente del club inglese per avere avere uno stadio di proprietà con un nome differente legato ad uno sponsor. Inoltre, l’accordo dovrebbe essere della durata di 15 anni per un totale che arriverebbe a circa 440 milioni di euro.