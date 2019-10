Tottenham, a gennaio sarà rivoluzione: via in cinque

La finale di Champions League andata in scena poco più di quattro mesi fa sembra distante anni luce per il Tottenham. Gli Spurs hanno infatti iniziato tra mille difficoltà la nuova stagione, con soli undici punti conquistati nelle prime otto giornate di Premier ed il pesantissimo ko interno per 7-2 contro il Bayern Monaco in Champions League. Un rendimento che, secondo quanto raccolto da AS, starebbe spingendo il tecnico Mauricio Pochettino ad attuare una vera e propria rivoluzione durante il mercato di gennaio.

PARTENZE – L’argentino avrebbe dato indicazione al club di cedere ben cinque giocatori. In cima alla lista Christian Eriksen, che andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Oltre a lui avrebbero già la valigia pronta anche Eric Dier, Serge Aurier, Victor Wanyama e Ben Davies.