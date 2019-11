Tottenham, addio a Pochettino: il messaggio strappalacrime di Dele Alli e Kane

Mauricio Pochettino non è più l’allenatore del Tottenham. L’esonero è arrivato nella giornata di ieri e ha scatenato tante reazioni. José Mourinho è stato nominato nuovo tecnico degli Spurs ma nello spogliatoio inglese non sarà facile dimenticarsi dell’ex tecnico.

Vedere per credere il messaggio strappalacrime arrivato via social dall’esterno offensivo Dele Alli. Il calciatore, attraverso i propri account Instagram e Twitter ha voluto salutare Pochettino e ringraziarlo per quanto fatto col Tottenham ma, soprattutto, a livello personale: “Non posso ringraziare mai abbastanza quest’uomo”, ha scritto il classe 1996. “Mi ha insegnato così tanto e sono così grato per tutto ciò che ha fatto per me. Buona fortuna e spero di rivederti presto amico mio”.

CAPITANO – A distanza di alcune ore, anche Harry Kane, capitano del Tottenham ha voluto mandare un messaggio a Pochettino: “Compagno. Ti sarò per sempre grato per avermi aiutato a coronare i miei sogni. Abbiamo vissuto alcuni momenti fantastici negli ultimi 5 anni e mezzo che io mai dimenticherò. Sei stato il mio allenatore ma anche un mio amico e io ti ringrazio per questo rapporto. Buona fortuna per la prossima avventura”.