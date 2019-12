Tottenham, Alli accusa: “Perso contro il Manchester United per troppa sicurezza…”

Primo ko per il Tottenham sotto la gestione Mourinho. Una sconfitta particolare, arrivata contro il Manchester United, ex squadra proprio dello Special One.

Un 2-1 che lascia l’amaro in bocca e anche qualche polemica. Dele Alli, centrocampista offensivo degli Spurs, parlando alla BBC ha commentato con una nota d’accusa alla squadra: “Non è facile trovare qualcosa di positivo dopo una sconfitta. Sapevamo cosa dovevamo fare: giocare con la stessa forza e intensità del nostro rivale”.

SUFFICIENZA – Ma qualcosa, evidentemente, non è andato come previsto e Alli ha la sua idea del perché: “Non abbiamo perso perché il Manchester United è più forte, abbiamo perso perché siamo arrivati troppo sicuri, senza abbastanza fame di vincere. Dobbiamo imparare da questa sconfitta”.