Tottenham, Alli: “Pochettino? Per me è stato più di un allenatore, è un amico”

E’ iniziata ufficialmente l’era Mourinho in casa Tottenham. Lo Special One ha preso il posto dell’esonerato Mauricio Pochettino, che paga dazio un avvio di stagione disastroso, durante il quale gli Spurs hanno raccolto solamente 14 punti in dodici giornate di Premier League. Il tecnico argentino ha comunque lasciato un segno nella squadra londinese, come testimoniano le parole di Dele Alli in conferenza stampa.

AMICO – “Con Mauricio ho lavorato per tantissimo tempo, è una persona fantastica. Per me è stato importante, mi ha fatto crescere come uomo. Tra noi si è creato un rapporto forte, mi ritengo fortunato ad averlo avuto come allenatore. Lui, per me, è un amico”.