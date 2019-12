Tottenham, appello per il rosso a Son. Mourinho: “Il Var deve favorire lo spettacolo”

Il cartellino rosso estratto ai danni di Son Heung-Min durante il match fra Tottenham e Chelsea non è andato per nulla giù agli Spurs, che così hanno deciso di rivolgersi alla corte d’appello per avere lo sconto sulle tre giornate di squalifica inflitte al sudcoreano. È stato l’allenatore José Mourinho a pronunciarsi a riguardo, ricordando che l’asiatico è stato espulso dall’arbitro (dopo un consulto al Var) per un colpo all’addome rifilato, da terra, al difensore dei Blues Rüdiger. E poi, come già riportato ieri dopo il match, lo Special One aveva ironizzato sull’accaduto: “Meglio che Rüdiger vada in ospedale per vedere se ha le costole rotte, Taylor era lì vicino e aveva scelto di non espellere Son. Il Var deve sostenere il calcio e dare vantaggio allo spettacolo, e con quella decisione hanno ucciso il gioco…”.