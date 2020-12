Tottenham, Bale prende in giro Son paragonandolo a… Karius

Succede anche questo durante l’allenamento del Tottenham: Gareth Bale prende in giro il suo compagno Son paragonandolo a… Loris Karius. Ebbene sì, il gallese degli Spurs ha “ricordato” le papere dell’estremo difensore del Liverpool durante la famosa finale di Champions League tra Reds e Real Madrid.

A quei tempi, infatti, Bale era stato assoluto protagonista di due gol nella finalissima di Coppa. Due reti con la partecipazione dell’estremo difensore, passato alla storia per quella nottata decisamente storta.

Tottenham: Bale prende in giro Son citando Karius

L’attaccante del Tottenham, come sottolinea anche il Mirror, ha preso in giro Son paragonando a Karius e alle sue sfortunate parate nella finale di Champions League nella stagione 2017/18. Nel filmato che circolare sul web, si vede come durante l’ultimo allenamento degli Spurs, i calciatori stiano scherzando tra loro e provando delle conclusioni. Al momento di stoppare la palla con le mani, però, Son ha qualche problema e Bale non perde tempo per “prenderlo in giro”.

Tra una risata e l’altra, il gallese lo ha chiamato “Karius”, citando il portiere del Liverpool in quella sfortunata, per i Reds, finale. In quella partita Bale fu grande protagonista con due reti nel 3-1 che consentì al Real Madrid di vincere la Champions League.