Non sono ore semplici per Harry Kane. L’attaccante del Tottenham, infatti, è stato protagonista di una brutta disavventura: la sua Range Rover dal valore di 100mila sterline è stata rubata da una banda di ladri in pieno giorno, secondo quanto emerso dalle registrazioni delle telecamere. Il furto sarebbe avvenuto aprendo la macchina con un dispositivo elettrico a distanza, approfittando dell’assenza del giocatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.