Tottenham-Chelsea, Mourinho spiega la lite con Lampard

Frank Lampard e José Mourinho hanno condiviso tante vittorie insieme al Chelsea e ora si ritrovano avversari in panchina. I due si sono affrontati pochi giorni fa durante il match di Carabao Cup vinto ai rigori dagli Spurs.

MOURINHO SPIEGA LA LITE CON LAMPARD

Il match più che per il risultato è passato alla ribalta della cronaca per due episodi. Il primo è stato il singolare ‘bisogno’ di Dier che durante il match si è assentato per poi essere ripreso da Mou negli spogliatoi, mentre il secondo è stato il diverbio tra lo Special One e Lamps. I due hanno parlato animosamente a bordocampo e dopo il match Mourinho ha spiegato il motivo della lite: “Con Frank la cosa più importante sono i miei sentimenti verso di lui piuttosto che le parole che ci siamo scambiati. Mi ha sempre dato tutto quello che aveva come giocatore e non lo dimenticherò mai. Mi sono solo permesso di dargli un consiglio da allenatore esperto a uno più giovane, facendogli capire che i giocatori hanno bisogno di noi quando si perde. Quando si vince non serve essere protagonisti della linea laterale. Nell’ultima partita, quando stava perdendo 3-0 [contro il West Brom], mi è dispiaciuto molto per lui perché era seduto, triste e desolato. In termini di calcio, non posso insegnargli niente. E’ solo una mia opinione”. Questa la spiegazione di Mourinho a SkySports.