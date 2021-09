Tottenham-Chelsea, prima partita a impatto zero: tifosi allo stadio in bici o a piedi

L'iniziativa green da parte dei due club di Londra

Il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea potrebbe essere la prima sfida a impatto zero. Parliamo di una serie di iniziative, promosse anche dalla Premier League, che vedranno la gara del prossimo 19 settembre segnare un primo passo importante verso la salvaguardia dell'ambiente. Gli Spurs e i Blues, o meglio i loro tifosi saranno protagonisti di quella che sarà l a prima partita di calcio a zero emissioni di carbonio al mondo .

Da quanto riportano diversi media inglesi tra cui la BBC, i canali ufficiali delle due società hanno incoraggiato i tifosi ad andare allo stadio con i mezzi pubblici, in bicicletta oppure a piedi. Inoltre, all'interno dello stadio verrà offerto solo cibo a base vegetale realizzato con prodotti locali e biologici. Entrambe le squadre arriveranno in autobus alimentati da biocarburanti che riducono le emissioni di carbonio e i giocatori berranno acqua dalle scatole di cartone fornite dal Tottenham anziché da quelle di plastica. I padroni di casa del Tottenham si sono detti entusiasti dell'iniziativa: "Non vediamo l'ora di mostrare la nostra vasta gamma di misure sostenibili che sono già state prese e incoraggiare i nostri fan a intraprendere azioni semplici che possono fare un'enorme differenza nell'affrontare le pressanti sfide del cambiamento climatico", ha affermato il Tottenham in una nota.