Tottenham con 8 positivi e Conte s’infuria: “Noi spaventati, non ha senso giocare”

Alla vigilia del match di Conference League, la preoccupazione del mister del Tottenham

Il Covid mette in crisi il Tottenham dove si registrano 13 casi di calciatori positivi. Su tutte le furie il tecnico Antonio Conte che con otto i giocatori contagiati e cinque membri dello staff tecnico, ha attaccato gli organi del clacio. "Ogni giorno abbiamo un positivo in più, siamo tutti un po' spaventati - ha detto Conte alla vigilia dell'ultima partita della fase a gironi di Conference League contro il Rennes - I giocatori hanno le loro famiglie, perché dobbiamo rischiare? Oggi altri due due positivi. E domani chi lo sarà? Io? Non possiamo saperlo. Meglio io che i giocatori, questo è sicuro, ma non è giusto così. Parlare di calcio oggi è impossibile - ha detto ancora Conte - La situazione è grave, c'è una grossa infezione. Ci prepariamo per la partita contro il Rennes, ma è molto difficile". Non è ancora sicuro se il Tottenham scenderà in campo domenica a Brighton, dal momento che il protocollo sanitario previsto dalla Premier League differisce da quello seguito dalla Uefa.