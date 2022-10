Tottenham, con Conte è avvio record in Premier League

Dopo l'addio all'Italia, il tecnico ha raddrizzato la stagione passata del Tottenham portandolo in Champions League. In questa stagione, se è possibile, ancora meglio vista la partenza sprint e i punti ottenuti dopo dieci giornate.

Infatti, come riportato da Opta, sono 23 i punti in dieci partite, uno in meno dell'Arsenal capolista e gli stessi del City di Pep Guardiola (entrambe con una gara da giocare ancora). Quella di quest'anno è la miglior partenza di sempre del club di Londra nella sua storia in Premier League dal lontano 1963-64 (24 punti considerando 3 punti per una vittoria).