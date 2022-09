Tottenham, Conte: “Ancora lontani dalle top per il titolo ma…”

DISTANZA - "In questa finestra di mercato abbiamo fatto ciò che era nelle possibilità del club", ha esordito Conte in merito alle operazioni in entrata e in uscita della sua squadra. "Penso che abbiamo fatto buone cose, ma c’è ancora troppa distanza contro le squadre top del campionato, siamo ancora al punto di partenza di un processo di crescita. Già a gennaio abbiamo provato con Kulusevski e Bentancur, ora proseguiamo ma per essere competitivi per il titolo ci servono almeno altre tre sessioni di mercato".