Tottenham, Conte col Covid: “Ho seguito la squadra a distanza. Vitale andare in Champions”

Il mister spera di poter tornare in panchina questo weekend dopo una settimana particolare

Dopo essere risultato positivo al Covid lo scorso weekend dopo la partita contro l'Aston Villa, il manager del Tottenham Antonio Conte spera di poter tornare a seguire da vicino i suoi per l'appuntamento del weekend. Gli Spurs, in piena lotta per un posto Champions, vogliono continuare a fare bene e col tecnico in panchina tutto sarebbe migliore.

E ancora: "Questa settimana è stata particolare. Dopo l'Aston Villa ho sentito mal di gola e per sicurezza ho fatto un tampone per il Covid che è risultato positivo. Ho avuto sintomi lievi e ho seguito la squadra, seppur a distanza. E' stato strano per i ragazzi perché di solito ci sono io ad allenarli e non il mio staff. Ma lo staff ha fatto un bel lavoro. Spero di potermi sedere in panchina questo weekend".