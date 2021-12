Tottenham, Conte è già nella storia del club: record in Premier League

Il tecnico italiano ha stabilito un primato mai riuscito a nessun altro allenatore Spurs in campionato

Il Tottenham marcia spedito da quando Antonio Conte si è messo alla guida del club. In Premier League sono già sette risultati utili consecutivi per gli Spurs che mai così bene avevano fatto con un nuovo allenatore al comando.

Per l'ex mister dell'Inter si tratta di un vero e proprio record. Infatti, grazie al pareggio contro il Southampton ottenuto nella giornata di ieri, il Tottenham ha portato a casa 4 vittorie e 3 pareggi nelle ultime sette gare giocate. Si tratta, come scrive il profilo ufficiale della Premier League, di una prima volta assoluta per un allenatore. Nessuno prima di Conte era riuscito a rimanere imbattuto nelle sue prime sette partite da manager.