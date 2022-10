Tottenham, Conte e l’infortunio di Kulusevski: “Spero di non dovermi rimettere le scarpette io”

Antonio Conte è preoccupato per le condizioni di Dejan Kulusevski. Lo svedese si è fatto male con la Nazionale durante l'ultima sosta e il suo rientro potrebbe essere ancora posticipato. A tal proposito il mister Spurs, in vista della gara di domani contro il Newcastle ha detto in conferenza stampa: "Penso che dovremo aspettare un po' di tempo per vederlo con noi. Sono preoccupato perché la sua guarigione stava andando bene e poi la situazione è peggiorata all'improvviso. Serve tempo ma il nostro staff medico deve cercare di risolvere la situazione velocemente perché potrebbe costarci in termini di punti".