Tottenham, dato obiettivo a Mourinho: se non riesce a centrarlo sarà licenziato a giugno

Il tecnico del Tottenham Jose Mourinho ha ricevuto dalla proprietà un obiettivo ben preciso che se non riuscirà a centrarlo sarà licenziato. Il portoghese dovrà portare la squadra in Champions League non scivolando in classifica oltre il quarto posto, secondo il Daily Mail. Il ct dei londinesi è sotto forte pressione dopo l’eliminazione della sua squadra dagli ottavi di finale di Europa League dalla Dinamo Zagabria. I dirigenti degli Spurs hanno deciso che in caso di dimissioni dello specialista portoghese, il club farà un’offerta all’allenatore del Lipsia, Julian Nagelsman. Il Tottenham ha ottenuto 45 punti nella Premier League inglese dopo 28 turni e ora occupa l’ottavo posto in classifica.