Tottenham, dopo l’esonero di Pochettino si punta tutto su Mourinho

Svolta in casa Tottenham. Gli Spurs, dopo un pessimo avvio di stagione, che li ha visti conquistare solamente 14 punti in dodici giornate in Premier League, hanno deciso di esonerare Mauricio Pochettino. L’allontanamento dell’argentino, che lo scorso anno ha guidato i londinesi fino alla finale di Champions League, era ormai nell’aria, con la dirigenza del club che si stava guardando attorno da settimane alla ricerca di eventuali sostituti.

Il nome in cima alla lista dei desideri del proprietario Daniel Levy sarebbe quello di José Mourinho, libero dopo l’ultima sfortunata esperienza al Manchester United. Difficile la pista che porta a Carlo Ancelotti, mentre Massimiliano Allegri, ad oggi, sembrerebbe orientato a proseguire nel suo anno sabbatico.