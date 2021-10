Tottenham, due calciatori positivi al Covid-19

Problemi in casa Spurs

Redazione ITASportPress

Non ci sono buone notizie in casa Tottenham per Nuno Espirito Santo. Infatti, come si apprende dai principali tabloid inglesi e da Sky Sports, nel gruppo Spurs ci sarebbero almeno due giocatori che avrebbero contratto il Covid-19 e saranno obbligati a restare in isolamento almeno 10 giorni.

Al momento, non è ancora stata data nessuna notizia ufficiale in merito all'identità dei giocatori ma sembra che gli atleti abbiano preso parte all'allenamento del giovedì con parte della squadra non impegnata con le Nazionali. In questo momento, infatti, in casa Tottenham c'è una vera e propria emergenza anche in chiave numerica con diversi giocatori che faranno ritorno nel club solo nella giornata odierna: Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emerson Royal e Davinson Sanchez, infatti, erano impegnato in Sudamerica per le qualificazioni a Qatar 2022.

Come annunciato anche dal manager Spurs Nuno Espirito Santo, si dovranno fare i conti anche con gli atleti di ritorno dagli infortuni. Su tutti con Ben Davie e Steven Bergwijn, entrambi in dubbio per il match di domani contro il Newcastle.