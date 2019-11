Tottenham, effetto Mourinho: due big pronti al rinnovo

Due su due per José Mourinho sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs, dopo aver battuto per 3-2 il West Ham in campionato, si sono imposti per 4-2 in Champions League contro l’Olympiacos. L’impatto dello Special One a Londra è stato quindi subito positivo, con una nuova aria all’interno dello spogliatoio inglese. Tanto che, secondo quanto raccolto dalla BBC, due big che sembravano ormai ad un passo dall’addio sarebbero ora pronti a rimanere.

RINNOVO – Stiamo parlando di Jan Vertonghen e Toby Alderweireld, che andranno in scadenza di contratto al termine della prossima stagione. Se solamente fino a pochi giorni fa i due giocatori sembravano destinati a lasciare il Tottenham a giugno, adesso sarebbero aumentate esponenzialmente le possibilità di un rinnovo di contratto.