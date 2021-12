Tottenham, Emerson Royal approva metodo Conte: “Impariamo a soffrire per vincere”

Parla il calciatore Spurs sui nuovi metodi del manager italiano

Il cambio allenatore in casa Tottenham ha subito portato anche a risultati positivi come il successo maturato nell'ultimo turno di Premier League contro il Norwich per 3-0. Una vittoria che si aggiunge agli altri match vinti con gioco e... sofferenza. Proprio questa mentalità è stata portata da Antonio Conte nell'ambiente Spurs ed Emerson Royal pare apprezzarla al 100%.