Tottenham, Eriksen fischiato: la spiegazione di Mourinho spiazza tutti

Sono giorni complicati per Christian Eriksen. Il centrocampista danese sembra vicino all’addio al Tottenham dopo tante stagioni con la maglia degli Spurs. Il suo contratto scadrà a giugno e probabilmente la cessione potrebbe avvenire già durante la sessione di mercato invernale. Il giocatore pare piuttosto vicino all’Inter e i tifosi del Tottenham non hanno gradito questo scenario, fischiandolo durante il match contro il Liverpool. Tuttavia, José Mourinho ha dato un’altra spiegazione alla contestazione ricevuta: “Forse non erano riferiti a Eriksen. Forse è stato per i tre minuti di recupero che l’arbitro ha dato”. Una spiegazione che ha spiazzato tutti.