Tottenham, Eriksen: “Gioco meno? Il contratto non c’entra…”

E’ uno dei giocatori più ambiti in vista delle prossime sessioni di mercato, visto il suo contratto che andrà in scadenza il prossimo giugno. Stiamo parlando di Christian Eriksen, centrocampista di un Tottenham in profonda crisi. Il danese, ai microfoni di BT, ha fatto un bilancio della sua prima parte di stagione.

FIDUCIA – “Sento che il club ha la massima fiducia nei miei confronti. L’unica differenza rispetto allo scorso anno è che adesso sto giocando un po’ meno. Non credo però che questo sia collegato al fatto che il mio contratto è in scadenza”.