Tottenham, frizioni con Pochettino: colpa del metodo… “Grande Fratello”

Una disfatta in Champions ed un tracollo in campionato. Questo è il bilancio della settimana orribile del Tottenham. Mauricio Pochettino sta attraversando la fase più delicata della sua avventura sulla panchina degli Spurs. E per la prima volta non è più intoccabile. Secondo quanto riportato dal Mirror, il tecnico argentino avrebbe deciso di gestire a modo suo il gruppo con un sistema discutibile. Infatti, spesso Pochettino non si presenterebbe agli allenamenti, preferendo seguire le operazioni con un sistema di telecamere. Un’idea che gli è valsa il soprannome di “Grande Fratello”. Tuttavia, questa strategia non sembra dare i suoi frutti. E c’è chi si interroga se non sia giunto il momento di tornare nuovamente a guidare il gruppo sul campo.